Париж, 12 мая, 2022, 15:48 — ИА Регнум. В июне планируется провести обсуждение заявки Украины на ее вступление в Евросоюз на уровне глав лидеров стран — участниц ЕС в Европейском совете. Об этом 12 мая сообщил журналистам на брифинге представитель МИД Франции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евроинтеграция

«Заявка Украины на вступление в ЕС, которая сейчас рассматривается Европейской комиссией, будет обсуждаться на уровне глав государств и правительств в Европейском совете в июне», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне посол Франции на Украине Этьен де Понсен рассказал о возможном вступлении Украины в Евросоюз