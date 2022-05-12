Бухарест, , 15:47 — REGNUM Официальный Бухарест приложит все усилия для того, чтобы поддержать намерение Финляндии вступить в НАТО. Об этом, как передает бухарестский телевизионный канал Digi24, заявил 12 мая президент Румынии Клаус Йоханнис.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы дадим Хельсинки «зеленый свет» на широкую интеграцию в Североатлантический альянс, — отметил, в частности, Йоханнис. — Этого от Румынии требует дух времени».

При этом глава румынского государства не уточнил, на каком именно уровне в международных структурах его страна обеспечит Финляндии соответствующую поддержку.

Напомним, ранее правительство Румынии приветствовало инициативу властей Финляндии и Швеции стать частью западного военного блока.