В Румынии заявили о готовности поддержать вступление Финляндии в НАТО
Бухарест, 12 мая, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Официальный Бухарест приложит все усилия для того, чтобы поддержать намерение Финляндии вступить в НАТО. Об этом, как передает бухарестский телевизионный канал Digi24, заявил 12 мая президент Румынии Клаус Йоханнис.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Флаг Румынии
«Мы дадим Хельсинки «зеленый свет» на широкую интеграцию в Североатлантический альянс, — отметил, в частности, Йоханнис. — Этого от Румынии требует дух времени».
При этом глава румынского государства не уточнил, на каком именно уровне в международных структурах его страна обеспечит Финляндии соответствующую поддержку.
Напомним, ранее правительство Румынии приветствовало инициативу властей Финляндии и Швеции стать частью западного военного блока.