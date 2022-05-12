Москва, 12 мая, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Компания «Газпром» из-за ответных российских санкций не будет пользоваться польским участком газопровода «Ямал — Европа». Об этом заявил 12 мая официальный представитель компании Сергей Куприянов.

Gazprom.ru Компрессорная станция «Минская» газопровода «Ямал — Европа»

Он пояснил, что против компании EuRoPol GAZ, которая владеет польским участком газопровода, действуют российские контрсанкции. В мае их ввели президент и правительство России.

«Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями, в частности, для Газпрома это означает запрет на использование принадлежащего компании EuRoPol GAZ газопровода для транспортировки российского газа через Польшу», — приводится комментарий Куприянова в телеграм-канале компании.

Представитель Газпрома также заявил, что польская сторона не раз нарушала права компании — акционера EuRoPol GAZ. В апреле Газпром попал в польский санкционный список и лишился возможности осуществлять права по акциям и другим ценным бумагам EuRoPol GAZ и получать дивиденды.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Германии 12 мая заявили, что дочерние компании Газпрома в стране перестали получать российский газ.

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