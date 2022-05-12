Уфа, , 15:48 — REGNUM Женщину заподозрили в применении насилия в отношении полицейского в Башкирии. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Пьянство Gadini

По версии следствия, 26 апреля 2022 года два участковых ОМВД России по Кигинскому району прибыли по месту жительства женщины, состоящей на профилактическом учете, в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию детей, чтобы проверить условий ее проживания.

В материалах дела указано, что по месту жительства находились женщина со своим сожителем в состоянии алкогольного опьянения, при этом детей дома не было.

«Сожитель женщины начал высказывать недовольство прибытием полицейских и попытался выяснить с ними отношения, игнорируя их законные требования, в связи с чем правоохранителями было принято решение о его задержании и доставлении в отдел полиции для привлечения к административной ответственности», — сообщает пресс-служба.

По версии следствия, фигурантка уголовного дела стала нецензурно выражаться и требовать отпустить сожителя.

В материалах дела указано, что подозреваемая нанесла участковому несколько ударов по различным частям тела.

По данному факту в отношении 39-летней жительницы села Леуза Кигинского района было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.