В Башкирии женщину заподозрили в нападении на полицейского
Уфа, 12 мая, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Женщину заподозрили в применении насилия в отношении полицейского в Башкирии. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.
По версии следствия, 26 апреля 2022 года два участковых ОМВД России по Кигинскому району прибыли по месту жительства женщины, состоящей на профилактическом учете, в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию детей, чтобы проверить условий ее проживания.
В материалах дела указано, что по месту жительства находились женщина со своим сожителем в состоянии алкогольного опьянения, при этом детей дома не было.
«Сожитель женщины начал высказывать недовольство прибытием полицейских и попытался выяснить с ними отношения, игнорируя их законные требования, в связи с чем правоохранителями было принято решение о его задержании и доставлении в отдел полиции для привлечения к административной ответственности», — сообщает пресс-служба.
По версии следствия, фигурантка уголовного дела стала нецензурно выражаться и требовать отпустить сожителя.
В материалах дела указано, что подозреваемая нанесла участковому несколько ударов по различным частям тела.
По данному факту в отношении 39-летней жительницы села Леуза Кигинского района было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.