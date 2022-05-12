Новосибирск, , 15:45 — REGNUM Кризисные трансформации сознания, сопровождающие эпоху противостояния, способны порождать подобные феномены и даже формировать некоторый спрос на них в социуме. Об этом в разговоре с корреспондентом сказал новосибирский политолог Сергей Бирюков, комментируя попытку показать ученикам алтайской школы антироссийский мультфильм.

«Коля» из антироссийского мультфильма, ссылка на которой была в россиянке педагогам для показа детям Цитата из видеоролика

«Думаю, что возможность противодействия подобным феноменам зависит не только от нравственного здоровья общества, но и от готовности власти противостоять подобным проявлениям средствами информационной политики», — отметил Бирюков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Бобровской школе педагогам рекомендовали показать ученикам садистский антироссийский мультфильм. Главные герои Ваня и Коля в цветах национальных флагов России и Украины вначале мультфильма дружили, но потом начали ссориться. Замдиректора по воспитательной работе увидела в нём лишь «ненормативную лексику».

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