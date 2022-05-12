Москва, 12 мая 2022, 15:44 — REGNUM В Евросоюзе стоимость газа превысила 1,2 тыс. долларов за тысячу кубометров, сообщает 12 мая РИА Новости со ссылкой на информацию американской компании ICE Futures.

Поставка газа
Поставка газа
Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно её данным, июньские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF растут и достигли 1233,9 доллара, прибавив к расчётной цене среды 20,9%.

Агентство отмечает, что рост котировок начался 10 мая после сообщений о проблемах с транзитом газа по территории Украины через станцию «Сохрановка».