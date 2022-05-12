Москва, 12 мая 2022, 15:44 — REGNUM В Евросоюзе стоимость газа превысила 1,2 тыс. долларов за тысячу кубометров, сообщает 12 мая РИА Новости со ссылкой на информацию американской компании ICE Futures.
Согласно её данным, июньские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF растут и достигли 1233,9 доллара, прибавив к расчётной цене среды 20,9%.
Агентство отмечает, что рост котировок начался 10 мая после сообщений о проблемах с транзитом газа по территории Украины через станцию «Сохрановка».