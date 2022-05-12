Москва, 12 мая, 2022, 15:44 — ИА Регнум. В Евросоюзе стоимость газа превысила 1,2 тыс. долларов за тысячу кубометров, сообщает 12 мая РИА Новости со ссылкой на информацию американской компании ICE Futures.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

Согласно её данным, июньские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF растут и достигли 1233,9 доллара, прибавив к расчётной цене среды 20,9%.

Агентство отмечает, что рост котировок начался 10 мая после сообщений о проблемах с транзитом газа по территории Украины через станцию «Сохрановка».