Москва, , 15:43 — REGNUM В Польшу вывозит государственный резерв зерна Украины Владимир Зеленский после заявлений президента США Джо Байдена об украинской пшенице. Об этом 12 мая сообщил экс-депутат украинской Верховной рады Илья Кива в своем телеграм-канале со ссылкой на источник в офисе президента Украины.

Зерно

«После заявлений Байдена о украинской пшенице, как сообщил источник из ОП, Зеленский в экстренном порядке собрал профильные государственные структуры и силовиков, для немедленной организации вывоза государственного резерва зерна в Польшу», — написал он в своем сообщении.

Также Кива указал, что, по его информации, первые десять тысяч тонн зерна из резерва Украины уже вывезены на украинскую территорию.

«Украину приговорили и списали как государство — сейчас идёт грабеж того, что ещё можно забрать, уходя с собой! Оставив выжженную землю, уничтоженную инфраструктуру и голодных, обезумевших людей», — отметил экс-депутат Рады и добавил, что на Украине в последней месяц в три раза выросла вырубка леса и поставка его в Европу.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая президент США Джо Байден заявил, что на Украине изучают способы возвращения 20 млн тонн зерна из украинских хранилищ на мировой рынок.