Пенза, 12 мая, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Желтый уровень погодной опасности прогнозируется на территории Пензенской области 13 мая. Ожидается усиление ветра до 19 м/с, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасный ветер

В пятницу, 13 мая, местами по Пензенской области ожидаются порывы западного с переходом на северо-западный ветер 15-19 м/с. Ночью вероятна облачная погода, дождь. Температура воздуха составит +7…+9 градусов. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Воздух прогреется до +17…+19 градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 13 мая нём в Москве ожидается +15… +17 °C, по области +14… +16 °C, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь.

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