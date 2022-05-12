Ереван, , 15:42 — REGNUM В Ереван 12 мая должна прибыть российская делегация во главе с вице-премьером России Алексеем Оверчуком. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Флаги Армении и России Alexanyan

Сообщается, что вице-премьер Армении Мгер Григорян распорядился подготовить мероприятия по случаю визита гостей. Цель приезда российской делегации не называется.

В последний раз Оверчук был в Армении в феврале. Тогда обсуждались перспективы перезапуска железной дороги Ерасх — Горадиз, которая соединяет Азербайджан с Нахичеванью.

Стоит отметить, что Оверчук руководит российской частью рабочей группы по разблокированию коммуникаций между Арменией и Азербайджаном. Сегодня, 12 мая в Душанбе также должна пройти трёхсторонняя встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.