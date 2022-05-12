Москва, , 15:42 — REGNUM Американский журнал излишне оптимистичен по отношению к перспективам европейского туристического сектора, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Турист Дарья Драй © ИА REGNUM

«И дело не только и не столько в том, что из-за взаимных ограничений на перелеты и отказа от обслуживания российских карт систем Visa и Mastercard существенно сократится поток туристов из России.

Турпоток и без того снижался в последние два года на фоне пандемии, а обходные маршруты через Сербию, Турцию и страны Ближнего Востока и без того были популярны.

Однако существенно сократится, судя по всему, и поток туристов в Европу из Азии. Из-за того, что теперь через российскую территорию смогут летать только авиакомпании тех стран, которые не присоединились к санкциям против нашей страны, они просто не смогут так быстро нарастить количество рейсов, чтобы удовлетворить спрос.

А трассы в обход российской территории потребуют слишком большого удлинения маршрута и, соответственно, вызовут удорожание авиабилетов.

В меньшей степени от этого пострадают Юг и Запад Европы — для них удлинение маршрутов будет не столь значительным, однако и их коснется эффект удорожания авиакеросина.

Спад не будет носить обвального характера, но он неизбежно произойдет. Также сократится и внутренний европейский туризм, поскольку на фоне высокой инфляции и спада доходов населения из-за прекращения экспорта в Россию, а также удорожания энергоносителей и сырья, заставит многих сэкономить на отдыхе.

То есть, туристическая отрасль останется на голодном пайке, на который вынужденно перешла в период пандемии коронавируса», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM , написало издание The Wall Street Journal европейским странам придется надеяться на туризм из-за влияния антироссийских санкций на экономику.

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