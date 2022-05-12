Екатеринбург, 12 мая, 2022, 16:25 — ИА Регнум. В Свердловской области от коронавирусной инфекции излечились 427 443 гражданина. В том числе 154 человека за прошедшие сутки. Об этом сообщает опершаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В COVID-центрах региона находятся 96 «тяжелых» пациентов. Из них 27 подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 486 человек медики оценивают как среднетяжелое.

С начала пандемии в области выявили 441 718 случаев заражения коронавирусом. Число летальных исходов от коронавирусной инфекции достигло 10 646. За последние сутки в регионе не зарегистрировано ни одного случая смерти от ковида.