Иркутск, , 17:35 — REGNUM В 2022 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в регионах страны продолжаются масштабные работы по обновлению трасс и городских магистралей. Для того, чтобы повысить безопасность дорожного движения, работы на объектах проводятся комплексно: специалисты не только обновляют покрытие, но и обустраивают элементы дорожной инфраструктуры.

Современная дорожная инфраструктура Цитата с сайта rosavtodor. gov.ru

В Иркутской области установят два «умных» светофора. Это автоматические системы, позволяющие увеличивать пропускную способность перекрестков. Они состоят из контроллеров, камер видеонаблюдения и удаленных датчиков движения, которые в режиме реального времени анализируют степень загруженности автодорог, в том числе, при возникновении ДТП, прогнозируют дорожную ситуацию на ближайшее время и наиболее эффективно пропускают автомобили.

Один «умный» светофор установят на повороте к селу Карлук на Качугском тракте, второй — на четвёртом километре Мельничного тракта, на повороте к СНТ «Колобок».

«Умный» светофор Правительство Иркутской области

»Установка «умных» светофоров позволит сократить время в пути автомобилистов почти на 25%, время нахождения в пробках — более чем на 40%. Это принесёт пользу и для экологии. Вредные выбросы в атмосферу уменьшатся почти на 20%», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.

Ранее два аналогичных светофора установили на выезде из села Смолещина по Култукскому тракту и в Хомутово на перекрестке Качугского тракта и автодороги «Хомутово — Урик — Усть-Куда».

Сейчас «умные» светофоры работают в локальном режиме. В дальнейшем по оптоволоконнным линиям связи сведения будут поступать и обрабатываться в Центр управления дорожным движением. Его создадут при Дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области к концу 2022 года.

В Саратове благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» установят 63 комплекта светофоров типа Т7 на 19 участках улично-дорожной сети. Кроме того, на 111 участках городских улиц появятся дорожные знаки «Пешеходный переход» на опорах. Всего будут установлены 294 опоры.

«Благодаря участию нашего города в национальном проекте значительно улучшилась дорожная инфраструктура. Прошлый год стал наиболее показательным в этом плане — было отремонтировано 130 участков проезжей части, а это более 785 тыс. кв. м.

Примечательно, что за счет средств нацпроекта мы можем не только улучшить качество дорожного полотна, но и провести мероприятия по безопасности дорожного движения, такие как, приобретение и установка различных знаков, светофоров, в том числе и на консолях, которые водитель может видеть издалека, а также обновление разметки на дорогах», — отметил председатель комиссии по ЖКХ, благоустройству и экологии Общественной палаты Саратова Айса Акчурин.

Напомним, автономный светофор Т7 способен повысить безопасность пешеходных нерегулируемых перекрестков. Своим миганием или свечением он предупреждает водителя о пешеходном переходе и необходимости скинуть скорость. Эффективно применяется и днем, и в ночное время суток. Применение его на нерегулируемых перекрестках, а также магистралях и иных участках дороги позволяет уменьшить количество ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, уже сейчас ситуация на дорогах РФ меняется, в том числе, благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»: в 84 российских регионах и 105 крупнейших городских агломерациях проводятся работы по обустройству транспортной инфраструктуры.

Всего за 2022 год подрядные организации установят в регионах РФ порядка 112 тыс. новых дорожных знаков, около 664 тыс. пог. м барьерного и 171 тыс. пог. м пешеходного ограждения, почти 1,2 тыс. светофоров и свыше 299 тыс. пог. м стационарного освещения. На проезжую часть нанесут более 13 млн погонных метров разметки, а вдоль дорог появятся более 747 тыс. погоных метров тротуаров.