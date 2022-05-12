Брюссель, 12 мая, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель 11 мая в Брюсселе во время неформального ужина с лидерами стран Западных Балкан напомнил о том, насколько важно для евроинтеграции региона то, чтобы все его страны согласовали свою внешнюю политику и политику безопасности с Евросоюзом.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

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Боррель отметил полную поддержку странами Западных Балкан резолюций ГА ООН, осуждающих «нападение России на Украину» и проинформировал их лидеров о том, какие меры поддержки Украины предпринимает ЕС.

Верховный представитель ЕС напомнил, что антироссийские экономические санкции Евросоюза должны «ограничить способность Кремля финансировать войну», передает Европейская служба по внешнеполитическим делам (EEAS).

Западнобалканские лидеры со своей стороны подтвердили, что их государства находятся на пути евроинтеграции и что они намерены интенсивно развивать региональное сотрудничество.

Напомним, что гостями неформальной встречи были президенты Сербии и Черногории Александр Вучич и Мило Джуканович, премьер-министры Албании и Северной Македонии Эди Рама и Димитар Ковачевски, член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик и глава МИД сепаратистского Косово Доника Гервала-Шварц. На встрече также присутствовал комиссар ЕС по вопросам расширения Оливер Варгейи.