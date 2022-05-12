Москва, , 15:37 — REGNUM Инфляция в России стала весьма непредсказуемой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 мая заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал прогнозы ЦБ РФ о 23-процентной инфляции.

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«Инфляция в России сейчас весьма непредсказуемая, — сказал Ковригин. — Последствия геополитических проблем сразу не проявляются и станут полноценно видны только к осени. Смогут ли российские производители наладить разорванные технологические цепочки? Смогут ли власти обеспечить юридически и организационно параллельный импорт? Будет ли развиваться экспортно-ориентированная российская промышленность из-за изменения структуры спроса и экспорта?»

По его словам, галопирующая инфляция в 23% ухудшает доступ к привлечению длительных инвестиций.

«Для производства это большая проблема. Такая инфляция, кроме того, ускоряет падение реальных доходов населения. Надо понимать, что правительство не будет сразу повышать вслед за инфляцией зарплаты бюджетникам и пенсии, иначе это разгонит инфляцию. Поэтому пояса затянуть придётся по крайней мере на несколько месяцев», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что жители России уже начали сильно экономить на всем и многие отказывают себе даже в самом необходимом.

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