Москва, , 15:35 — REGNUM Население РФ начало очень сильно экономить, и многие отказывает себе даже в самом необходимом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 мая заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал прогнозы ЦБ РФ, согласно которым годовая инфляция в РФ в конце 2022 года доберется до 18-23%.

Экономия

«Инфляция в России на сегодня вызвана в первую очередь дефицитом. Катастрофически не хватает импорта. Новые товары по многим позициям не завозятся, и поэтому поставщики не спешат снижать цены, — сказал он. — Во-вторых, мы видим, что инфляция во всем мире растёт. И это вызвано огромной напечатанной денежной массой и трудностями в логистике. Поэтому все эти факторы вызвали безумный скачок цен».

Он подчеркнул, что в настоящее время уже видно, что население России уже жёстко сократило траты на всё.

«Население начало сильно экономить. И многие отказывают себе даже в самом необходимом. Так что это, конечно, очень плохой показатель экономического состояния населения, — сказал эксперт. — Но в тоже время это значительно ослабит инфляцию. Возможно, мы по итогам года увидим инфляцию ниже 20%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства экономического развития РФ, инфляция в России ускорилась до 17,77%.

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