Москва, , 15:34 — REGNUM На данном этапе в новости в новости об уходе немецкой компании Siemens с российского ранка сложно найти позитив, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Наталия Пырьева.

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«Можно зацепиться за тот факт, что после присоединения Крыма к России немецкий конгломерат также прекращал поставки оборудования, но со временем обстановка устаканилась.

Тем не менее, на данный момент Siemens является одним из основных поставщиков энергооборудования в стране, при этом отдельно энергетическому подразделению Siemens Energy принадлежит «Сименс трансформаторы» и 65% в СП с «Силовыми машинами» — «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ).

Также входящая в Siemens Energy компания Siemens Gamesa является партнёром «Энел Россия» в реализации проектов возобновляемой энергетики в стране. Кроме того, на немецкую компанию в России работает несколько тысяч человек.

Помимо энергетического сектора России, под ударом окажется и модернизация РЖД. Siemens сообщила о приостановке действия контракта с РЖД на поставку к 2023 году 13 поездов «Сапсан», включая сервисное обслуживание сроком на 30 лет.

Договор стоимостью 1,1 млрд евро был подписан в 2019 году, а летом 2021 года был поставлен первый «Сапсан».

При этом общее финансовое положение компании не сильно пострадает от таких радикальных мер в отношении России — на долю страны приходится всего 1% мировых продаж Siemens.

В связи с чем решение об уходе может быть более длительным и принципиальным, чем в ситуации с другими западными компаниями, которые в большей степени зависят от российского рынка.

Из позитива в долгосрочной перспективе на этом фоне можно отметить возможность качественного развития импортозамещения по различным областям экономики России. Но для замещения значительной доли зарубежного рынка потребуется приличное количество времени и средств», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, немецкий концерн Siemens покидает российский рынок в связи с конфликтом на Украине, говорится в заявлении компании.

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