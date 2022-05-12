Москва, , 15:34 — REGNUM Если ЦБ РФ снизит ключевую ставку до 9-10%, то это не создаст инфляционных проблем в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 мая заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ключевая ставка ЦБ для экономики — один из самых важных показателей. Ее повышение позволяет эффективно сдерживать инфляцию спроса, повышая стоимость денег. Однако высокая ставка сильно давит на развитие производства. Кратковременное сильное повышение ставки в феврале позволило сбить эмоциональный взрывной рост спроса, — сказал Ковригин. — Однако сейчас в российской экономике доминирует инфляция предложения, и высокая ставка, наоборот, создаёт инфляционные риски. Политика дорогих денег давит на производство, усложняет кредитование и привлечение инвестиций».

Из-за этого, как подчеркнул Ковригин, рост совокупного объёма производства сдерживается.

«Полагаю, что ЦБ вполне по силам снизить ставку до 9% — максимум 10% в 2022 году. Это не создаст инфляционных проблем в России. Нет сейчас доминирования спроса на рынках!» — убежден экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее дальнейшую судьбу ключевой ставки Банка России связали с успешностью перестройки технологических процессов и возобновления импорта.

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