Москва, 12 мая, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Если ЦБ РФ снизит ключевую ставку до 9-10%, то это не создаст инфляционных проблем в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 мая заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Ключевая ставка ЦБ для экономики — один из самых важных показателей. Ее повышение позволяет эффективно сдерживать инфляцию спроса, повышая стоимость денег. Однако высокая ставка сильно давит на развитие производства. Кратковременное сильное повышение ставки в феврале позволило сбить эмоциональный взрывной рост спроса, — сказал Ковригин. — Однако сейчас в российской экономике доминирует инфляция предложения, и высокая ставка, наоборот, создаёт инфляционные риски. Политика дорогих денег давит на производство, усложняет кредитование и привлечение инвестиций».

Из-за этого, как подчеркнул Ковригин, рост совокупного объёма производства сдерживается.

«Полагаю, что ЦБ вполне по силам снизить ставку до 9% — максимум 10% в 2022 году. Это не создаст инфляционных проблем в России. Нет сейчас доминирования спроса на рынках!» — убежден экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее дальнейшую судьбу ключевой ставки Банка России связали с успешностью перестройки технологических процессов и возобновления импорта.