Джакарта, , 15:33 — REGNUM Индонезия решительно осуждает убийство журналистки «Аль-Джазиры» Ширин Абу Акиле на Западном берегу реки Иордан, что является нарушением международных норм и законов. Об этом МИД Индонезии сообщил в Twitter.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Индонезия выражает свои глубочайшие соболезнования и в то же время призывает к тщательному, независимому и прозрачному расследованию», — говорится в заявлении МИД.

Индонезия призывает к прекращению израильской оккупации палестинских территорий и реализации решения о создании двух независимых государств Израиля и Палестины.

51-летняя журналистка погибла 11 мая от огнестрельного ранения в голову.