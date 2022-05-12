Лондон, , 15:32 — REGNUM Цены на газ в Европе выросли почти на 20% и превысили $1200 за 1 тыс. кубометров. Об этом 12 мая свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Стоимость июньских фьючерсов по индексу европейского хаба TTF растёт с открытия торговой сессии.

Утром 12 мая цена на газ составила $1085,8 доллара, после чего темпы роста ускорились, и котировки достигли максимума в $1233,9 доллара. Рост составил 20,9%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале торгов 12 мая цены на газ в Европе выросли почти на 10%.

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