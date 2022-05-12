Москва, , 15:32 — REGNUM Политика импортозамещения в России не будет успешной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 мая заявил экономист Михаил Хазин.

Импортозамещение Lustra-gus.ru

«Будут отдельные прорывы по отдельным отраслям. Но их будет незначительное количество, — сказал Хазин. — По банальной причине. Потому что для нормального импортозамещения, прежде всего товаров народного потребления и промышленного ширпотреба (гаечки, шурупчики и так далее), необходимы инвестиции. Причем инвестиции для малого и среднего бизнеса. А у нас политика ЦБ РФ и Минфина РФ запрещает инвестиции. У нас запрещены рублевые инвестиции. Рубль — вторичная по отношению к доллару валюта, и поэтому инвестиции могут быть только долларовыми. А поскольку санкционная политика долларовые инвестиции практически перекрыла, то это конец. Поэтому пока не произойдет смена руководства денежных властей, то есть ЦБ и Минфина, не будет инвестиций».

А значит, как подчеркнул Хазин, не будет и импортозамещения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что результат любой стратегии импортозамещения будет виден только на горизонте трех-пяти лет.

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