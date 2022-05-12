Сеул, , 15:32 — REGNUM Ранее запущенные КНДР баллистические ракеты пролетели около 360 км с наибольшей высотой полета 90 км и скоростью пять махов. Об этом 12 мая сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Агитационный плакат КНДР (сс) Tormod Sandtorv

«Зафиксировано, что дальность полета баллистических ракет примерно 360 километров, наибольшая высота полета около 90 километров, скорость примерно пять махов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент разведслужбы Южной Кореи и США анализируют дополнительные детали запуска. При этом отмечается, что армия Южной Кореи в тесном сотрудничестве с США сохраняет готовность и усиливает наблюдение за Северной Кореей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что КНДР запустила три баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.