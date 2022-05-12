Новосибирск, 12 мая, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Признание сеймом Литвы России «террористическим государством» — очередной пример западной антироссийской политики, где прибалтийские государства образцово отрабатывают роль главного русофобского рупора в европейском информационном пространстве. Такое мнение ИА REGNUM высказал заведующий кафедрой мировой экономики, международных отношений и права Новосибирского государственного университета экономики и управления Денис Борисов.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

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«Это решение с точки зрения политических действий абсолютно бессмысленно, руководство бывшей советской республики, попирая здравый смысл, в очередной раз подтвердило, что они готовы выступать в роли главного «сливного бачка» в системе западной внешнеполитической пропаганды, — сказал эксперт. — Понятно, что все эти решения вписаны в контекст действий РФ на Украине. Для всех государств НАТО поставлена задача постоянно генерировать и поддерживать пропагандистское давление на Россию. Поэтому данное действо литовского парламента можно воспринимать как очередной креатив для аранжировки антироссийской пропаганды с целью выслужится перед старшими партнёрами. Однако каждая страна-член альянса делает это в силу своего понимания баланса между коллективными обязательствами и национальными интересами. В случае с Вильнюсом видно, что национальные интересы — это категория, которая, либо вообще не используется в процессе принятия политических решений, либо понимается в какой-то очень извращенной форме».

Напомним, что ранее сейм Литвы проголосовал за признание России «террористическим государством».