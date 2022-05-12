Москва, , 15:30 — REGNUM Результат любой стратегии импортозамещения будет виден только на горизонте трех-пяти лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 мая заявил кандидат политических наук, соавтор исследования КРОС «Ландшафт влияния. Исследование отраслевых ассоциаций и деловых объединений» Петр Кирьян. Так он прокомментировал перспективы политики импортозамещения в России в ближайшие годы.

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«Результат любой стратегии импортозамещения будет виден только на горизонте трех-пяти лет. Особенно если понимать под импортозамещением не просто локализацию всего необходимого, но и поиск новых поставщиков, и замену одних технических решений другими, — сказал Кирьян. — Эффективность будет зависеть от двух факторов. От качества полученного продукта, решения или технологии и его стоимости. К сожалению, заместить что-либо без первоначального роста стоимости крайне сложно. Качество замещенной продукции — это уже вопрос управленцев в конкретной сфере или на производстве. Невозможно заместить сырье, которого нет в России или которое тут не разрабатывается. Пример с литием — это именно такой случай. Есть вопросы к технологической зависимости в части работы на сложных нефтяных месторождениях и в сфере IT (доступ к процессорам, чипам и так далее)».

Как полагает эксперт, возможно, что в этих сферах выход будет не в замещении, а в покупке патентов, решений и прав на НИОКР.

«В итоге будет два пути. Партнерство и закупка патентов или прав на технологии (уверен, что авиапром отчасти пойдет этой дорогой). И поиск новых поставщиков, которые сегодня для нас доступны в «дружественных» странах, — подытожил Кирьян. — Но самый идеальный выход из ситуации для нас — кооперация, а не стремление выпускать все у себя».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, как политика импортозамещения реализуется в Подмосковье.

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