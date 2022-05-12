Минск, 12 мая, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетит в Москву на саммит стран ОДКБ. Об этом 12 мая сообщает белорусский телеграм-канал «Пул Первого».

President.gov.by Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Мероприятие запланировано на 16 мая и будет посвящено 30-летию объединения. Однако кроме праздничных мероприятий ожидаются и рабочие переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко рассказал о предстоящих темах на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Они касаются импортозамещения.