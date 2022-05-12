Тбилиси, 12 мая, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пока ещё не был доставлен из тюрьмы в медицинскую клинику, сообщает 12 мая грузинский тедеканал «Мтавари архи».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

В тбилисской частной клинике «Вива Мед» уже приняты специальные меры и подготовлена палата для Саакашвили, пятый этаж фактически полностью пуст.

Члены семьи, врачи, сторонники и политики ждали перевода экс-президента в клинику, но Саакашвили не было в машине пенитенциарной службы.

«Вчера я видела сама, своими глазами, что он слаб, он похудел, ему трудно ходить. Я знаю, что у него много диагнозов, и все эти болезни, насколько я знаю, нельзя вылечить здесь, не только в этой клинике, но и в Грузии, поэтому его необходимо вывезти из страны», — сказала мать Саакашвили Гиули Аласания.

Вчера, 11 мая, когда экс-президент ждал, когда его отвезут в клинику, с одного из этажей раздались оскорбительные слова в его адрес.