Москва, , 15:28 — REGNUM Если власти Германии продолжат эскалацию энергетического кризиса, то это приведет к катастрофическим последствиям для экономики ФРГ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 мая заявила профессор департамента корпоративных финансов и корпоративного управления факультета экономики и бизнеса финансового университета при правительстве РФ Марина Измайлова. Так она прокомментировала планы Германии свести до нуля ее зависимость от российских энергоресурсов.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Доля российского газа покрывает 35,4% потребности Германии, что делает нереальным быстрый отказ от его поставок. Зависимость ФРГ от российских энергоносителей продлится еще как минимум два года. Полный отказ от российского газа, согласно экономическому прогнозу германских экспертов, приведет к снижению объемов производства в Германии на 12% в течение первого года. Эти потери оцениваются почти в полтриллиона евро, — сказала Измайлова. — Первыми, кто в Германии испытает на себе «газовую независимость», будут домохозяйства — именно их потребление газа будет нормироваться вследствие изменения политики страны. Кроме того, эскалация энергетического кризиса приведет к катастрофическим последствиям для германской экономики, сопоставимым с кризисом времен Второй мировой войны. В наибольшей степени пострадает энергоемкая промышленность и автомобилестроение».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что власти ФРГ вскоре отнимут льготы у германских малоимущих в целях борьбы с экономическим кризисом.

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