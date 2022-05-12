Москва, , 15:27 — REGNUM Технически рубль, действительно, значительно укрепился с начала 2022 года заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Курс валют Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Однако стоит понимать, что рано или поздно ЦБ РФ начнет снижать уровень контроля над капиталом, что приведет к ослаблению российской валюты.

Также стоит отметить, что рубль укрепляется не только из-за мер по предотвращению оттока капитала из страны, но и из-за «перекоса» торгового баланса после резкого падения импорта.

Таким образом, в случае отказа от российских энергоносителей в ЕС и частичного эмбарго, которое возможно скорее на горизонте 3-5 лет, баланс может прийти в равновесие, а рубль — упасть.

В целом же, стоит понимать, что рубль сейчас по факту не является «свободно конвертируемой валютой», и его курс не отражает реальной ценности.

Предсказывать курс на конец 2022 года очень тяжело, так как существует множество факторов риска и неопределённости.

Однако можно отметить, что сильный рубль вредит бюджету РФ, поэтому курс в районе 80 рублей за доллар более логичен, и именно к нему будет стремиться Банк России», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в агентстве Bloomberg писало, что лидирующей мировой валютой по степени укрепления к доллару в 2022 году стал российский рубль.

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