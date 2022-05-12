Москва, 12 мая, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Технически рубль, действительно, значительно укрепился с начала 2022 года заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«Однако стоит понимать, что рано или поздно ЦБ РФ начнет снижать уровень контроля над капиталом, что приведет к ослаблению российской валюты.

Также стоит отметить, что рубль укрепляется не только из-за мер по предотвращению оттока капитала из страны, но и из-за «перекоса» торгового баланса после резкого падения импорта.

Таким образом, в случае отказа от российских энергоносителей в ЕС и частичного эмбарго, которое возможно скорее на горизонте 3-5 лет, баланс может прийти в равновесие, а рубль — упасть.

В целом же, стоит понимать, что рубль сейчас по факту не является «свободно конвертируемой валютой», и его курс не отражает реальной ценности.

Предсказывать курс на конец 2022 года очень тяжело, так как существует множество факторов риска и неопределённости.

Однако можно отметить, что сильный рубль вредит бюджету РФ, поэтому курс в районе 80 рублей за доллар более логичен, и именно к нему будет стремиться Банк России», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в агентстве Bloomberg писало, что лидирующей мировой валютой по степени укрепления к доллару в 2022 году стал российский рубль.

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