* запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, 12 мая, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд вынес приговор пятерым членам крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда 12 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Следствием и судом установлено, что подсудимые в 2016 году вошли в состав действующего в Крыму структурного подразделения запрещенной террористической организации и принимали участие в её деятельности. До конца марта 2019 года все фигуранты уголовного дела участвовали в мероприятиях террористической ячейки, соблюдали меры конспирации, изучали идеологические материалы, хранили у себя дома запрещённую литературу, вели деятельность, направленную на обеспечение скрытного развития и функционирования ячейки «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в России, занимались вербовкой новых участников преступной группировки.

Суд назначил четверым членам банды 12 лет колонии строгого режима, ещё одному — 14 лет колонии строгого режима. Первые пять лет преступники проведут в тюрьме.

Приговор в законную силу пока не вступил.