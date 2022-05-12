Баку, , 15:35 — REGNUM Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что хочет обсудить вопросы глобальной безопасности и регионального развития на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым 12 мая.

Пресс-конференция по итогам переговоров Сергея Лаврова с Джейхуном Байрамовым МИД России

По его словам, в последнее время встречи с Лавровым традиционно посвящены в значительной части постконфликтному урегулированию и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, имплементации трёхсторонних заявлений.

«Естественно, будет хорошая возможность обсудить вопросы и регионального развития, а также вопросы глобальной безопасности», — сказал Байрамов на встрече с Лавровым.

Он добавил, что ожидает очень плодотворного обсуждения повестки в трёхстороннем формате с участием глав МИД России, Азербайджана и Армении, также запланированном 12 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая в Душанбе состоится заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Там же проходит встреча российского, азербайджанского и армянского министров.

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