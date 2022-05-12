Брюссель, , 15:27 — REGNUM Глава Евросовета Шарль Мишель не исключил, что российский газ со временем также может стать объектом санкций. Об этом он заявил в интервью японскому телеканалу NHK.

Шарль Мишель Администрация президента России

«Это может быть через какое-то время, но рано или поздно газ (из России) может стать объектом санкций», — сказал он.

Вместе с тем он добавил, что несмотря на сложности для ряда стран по достижению независимости от российских энергоресурсов, плана сменить курс на отказ от энергоносителей из России нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что те иностранные компании, которые попали под ответные санкции России, больше не могут взаимодействовать с Москвой в газовой сфере.

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