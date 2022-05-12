Анкара, 22 мая, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Бывший кандидат в президенты Турции от альянса Ata Синан Оган выразил поддержку Реджепа Тайипа Эрдогана перед вторым туром президентских выборов, запланированным на 28 мая.

Zuma/TASS Реджеп Эрдоган

«Мы провели встречи с обоими кандидатами, хочу подчеркнуть, что решение принималось не в рамках какого-либо торга», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Политик также призвал тех, кто отдал свои голоса за него, проголосовать 28 мая за Эрдогана.

Оган назвал важной высылку из страны нескольких миллионов нелегальных мигрантов и разработку графика депортации и отметил продолжение борьбы с террористическими группировками.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал в первом туре 49,52% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. Огана же поддержали 2,79 млн избирателей (5,28%).

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая досрочное голосование во втором туре выборов в Турции началось на территории России. Участок открылся в посольстве республики в Москве. Граждане Турции смогут проголосовать в течение трёх дней — по 22 мая включительно.