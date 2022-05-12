Душанбе, 12 мая, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Министры иностранных дел России, Азербайджана и Армении Сергей Лавров, Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян договорились провести трёхстороннюю встречу в Душанбе сегодня, 12 мая. Об этом сообщил глава МИД РФ на встрече с Байрамовым.

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В столице Таджикистана пройдёт заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ. Лавров считает, что мероприятие можно использовать и для того, чтобы обсудить и развитие армяно-азербайджанских отношений.

«Хорошая возможность провести трёхстороннюю встречу с нашим армянским коллегой, посмотреть, как выполняются три трёхсторонних заявления, которые были приняты нашими президентами за последние полтора года», — отметил глава российской дипломатии.

Лавров заявил, что ценит любую возможность обсудить данный вопрос. Он также отметил, что в последнее время отношения Баку и Москвы вышли на новый уровень.

Напомним, Баку и Ереван обсуждают мирное соглашение между странами. При этом азербайджанская сторона настаивает на том, что для этого обе республики должны признать «территориальную целостность» друг друга.