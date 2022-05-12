Оренбург, 12 мая, 2022, 15:26 — ИА Регнум. В Оренбурге самолёт из Москвы не смог приземлиться 12 мая из-за метеоусловий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ПАО «Аэрофлот».

confused_me Самолет

В компании отметили, что в настоящий момент в аэропорту Оренбурга идёт реконструкция взлётно-посадочной полосы, поэтому в случае неблагоприятных метеоусловий самолёты, выполняющие рейсы в этот город, направляются на запасные аэродромы — в Уфу или Орск. Далее пассажиры доставляются в пункт назначения наземным транспортом.

«Самолёт, выполнявший сегодня рейс SU1246 по маршруту Москва — Оренбург, совершил посадку в Уфе исключительно из-за метеоусловий в аэропорту назначения. Пассажиры рейса отправлены в Оренбург наземным транспортом, пассажиры обратного рейса — SU1247 — будут отправлены наземным транспортом в Уфу, откуда они вылетят в Москву в 21:30 мск», — уточнили пресс-службе ПАО «Аэрофлот».