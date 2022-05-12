Чебоксары, 12 мая, 2022, 15:24 — ИА Регнум. В Чувашии на одном уровне остаётся количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Количество летальных исходов от COVID-19 продолжает расти. Такие сведения публикует федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным на 12 мая, всего в Чувашии официально подтверждено 79 129 случаев заражения коронавирусом, в том числе 11 и 10 мая выявлено соответственно 47 и 48 носителей инфекции.

Вылечились от ковида 73 286 жителей, доля выздоровевших составляет 92,61%. Как следует из статистики, 11 мая победил коронавирус 41 человек, 10 мая — 42 пациента.

Количество вновь госпитализированных возросло: если 10 мая попали в больницы 16 ковидных пациентов, то 11 мая в стационары направлены 67 человек.

Число жертв пандемии в Чувашии достигло 4626 человек, из них 11 мая скончался от ковида один больной.