Владимир, 12 мая, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Во Владимирской области 15 муниципальных учреждений культуры получат шесть миллионов рублей на реализацию сельских творческих проектов. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Денис Абрамов ИА REGNUM Научная библиотека

Гранты распределяла конкурсная комиссия регионального департамента культуры. Всего на конкурс, поступило 67 заявок от муниципальных учреждений культуры в номинациях «Инновационные культурно-досуговые и библиотечные акции и проекты» и «Краеведческие проекты».

По итогам конкурса проект районного центра культуры Гороховецкого района получит 900 тыс. рублей, Ковровский районный дом культуры — 700 тыс. рублей, Ковардицкий дом культуры Муромского района — 200 тысяч рублей, Культурно-досуговый комплекс Вязниковского района - 500 тыс. рублей, Юрьев-Польский районный центр культуры и досуга - 800 тыс. рублей, молодёжный центр информационных технологий «Интеллект» города Покрова - 200 тысяч, Ефремовский сельский дом культуры сельского поселения Кипревское Киржачского района - 200 тыс., Иванищевская библиотека-филиал Межпоселенческой центральной библиотеки Гусь-Хрустального района - 100 тыс., Пакинский сельский филиал Ковровской центральной районной библиотеки - 300 тыс., ЦБС Вязниковского района - 400 тыс., ЦБС города Коврова - 100 тыс., Суздальская районная ЦБС - 300 тыс., Буринская библиотека-клуб ЦБС Вязниковского района - 300 тыс., Современный культурный центр им. Булыгина Гороховецкого района - 400 тыс., Мстёрский художественный музей - 400 тыс. рублей и мемориальный Дом-музей им. Н. Е. Жуковского в Собинском районе - 500 тысяч рублей.