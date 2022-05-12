Кабул, 12 мая, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Источники в Кабуле сообщают, что процесс выдачи электронных удостоверений личности в Афганистане остановлен, передаёт агентство «Шафакна».

Афганистан

Источники в департаменте статистики и информации заявили, что процесс выдачи остановлен по техническим причинам. По словам собеседников, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заблокировали информацию об этом.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев СМИ.