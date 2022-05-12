* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:20 — REGNUM В ответ на сообщения об «убийствах мирных жителей» в уездах Дара и Абшар афганской провинции Панджшер местные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отрицают какие-либо преследования или пытки «невинных людей», называя это необоснованными слухами. Об этом сообщает портал darivoa.com.

Гулям Фарук Халим, житель кишлака Танхо в долине Абдуллахейль уезда Дара, опубликовал на своей странице в соцсети фотографии, на которых, по его утверждению, запечатлено, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовывают «невинных людей» в его кишлаке и увозят их в неизвестном направлении.

На снимках видно, как несколько боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовывают молодых людей и связывают им руки за спиной. Халим добавил, что с начала наступления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были задержаны около 200 жителей долины Абдуллахейль и кишлака Танхо и их судьба до сих пор неизвестна. Он также заявил, что в ходе столкновений было убито и ранено более 40 человек, но число жертв среди гражданского населения может быть больше.

«Люди до сих пор не могут найти и похоронить их тела. Они находятся в разных местах. Никто не может обнаружить тела погибших людей Абдуллахейля и Танхо», — написал он.

Житель долины Абдуллахейль, не пожелавший называть своего имени, сообщил «Голосу Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили семерых мирных жителей, которые «не имели никакого отношения к Фронту сопротивления».

Местный житель утверждает, что два дня назад талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) застрелили мужчину по имени Гуль Мохаммад возле его дома в Абдуллахейле, и что, когда его жена «подняла крик и плач», её тоже застрелили. По словам жителя, у пары остался трёхмесячный ребёнок.

Между тем жители села Калайе-Торха в долине Караман уезда Дара утверждают, что два дня назад талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили молодого человека возле его дома после «жестоких пыток». Его родственник сообщил, что это был Абдул Халид Бахши, бывший офицер министерства обороны. Он добавил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нанесли ему «десятки ножевых ранений».

По словам родственников Халида Бахши, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволили мужчинам деревни забрать тело молодого человека, но в конце концов вмешались женщины, которые «несмотря на запрет» забрали тело.

Фронт национального сопротивления Афганистана также заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили «акты геноцида» в ходе недавних столкновений в Панджшере, Андарабе и Тахаре.

«Геноцид никогда не сломит наш боевой дух, но укрепит нашу волю к освобождению страны от этой группы преступников», — написал в Twitter начальник отдела внешних связей фронта Али Мейсам Назари.

Местные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере отрицают какие-либо «убийства мирных жителей» членами группировки в провинции, называя это ложью.

Абу Бакр Сиддики, пресс-секретарь губернатора Панджшера, заявил «Голосу Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом): »Убийство женщин и мирных жителей — совершенно необоснованное заявление некоторых лиц».

Сиддики также отверг видео, на которых боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избивают и пытают жителей районов Дара и Абшар, заявив, что кадры, распространённые в социальных сетях, «не имеют отношения к Панджшеру».

Силы сопротивления заявили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выволокли четырёх мирных жителей из их домов в Андарабе ночью и расстреляли, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назвали эту новость «фейками» из соцсетей и ложью.

Сообщения об «убийствах мирных жителей» в Панджшере, Тахаре и Баглане вызвали бурную реакцию. Посол ЕС в Афганистане Ван Брандт выразил обеспокоенность эскалацией насилия и «убийствами мирных жителей» в провинции Панджшер.

Брандт написал в Twitter, что он оплакивает гибель мирных жителей в Панджшере. По его словам, текущая ситуация подчёркивает необходимость комплексного решения в структуре управления Афганистаном.

Насир Ахмад Фаек, исполняющий обязанности главы миссии Афганистана при ООН, заявил, что поступают тревожные сообщения об «убийствах мирных жителей», особенно таджиков, талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере, Тахаре и Андарабе. Фаек написал в Twitter, что убийства являются «военными преступлениями» и нарушением международного права и прав человека и должны быть немедленно остановлены.

Сообщения о нарушениях прав человека в некоторых частях Афганистана поступают накануне заседания Совета Безопасности ООН. По сообщению миссии Норвегии при ООН, на встрече будут обсуждаться ситуация с правами человека и новые ограничения, наложенные талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на афганских женщин и девочек.