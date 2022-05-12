Санкт-Петербург, , 15:31 — REGNUM В Санкт-Петербурге с воинскими почестями простились с лейтенантом Владиславом Шуваловым и ефрейтором Андреем Афанасьевым, погибшими при выполнении воинского долга во время специальной военной операции России на Украине.

Свеча памяти Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщили 12 мая в пресс-службе Смольного, соболезнования близким и сослуживцам погибших военнослужащих выразил губернатор Александр Беглов.

В обращении к семье лейтенанта Шувалова губернатор отметил, что тот «вырос в семье военного и посвятил себя благородной профессии защитника Отечества». «Владислав Витальевич проявил героизм, отстаивая право жителей Донбасса на мирную жизнь и защищая национальные интересы России», — заявил губернатор.

За воинский подвиг лейтенант Владислав Шувалов посмертно награждён орденом Мужества.

В словах соболезнования родным и близким Андрея Афанасьева губернатор отметил, что солдат «пожертвовал собой ради свободы и мирной жизни населения Донецкой и Луганской народных республик — детей, женщин, стариков».

Ефрейтор Афанасьев представлен к награждению орденом Мужества.

Ранее правительство Санкт-Петербурга сообщало о гибели десяти жителей Северной столицы в ходе военной спецоперация.

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