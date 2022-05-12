Москва, , 15:19 — REGNUM Siemens одна из старейший по присутствию на российском рынке из немецких компаний (с 1852 года). За первый квартал 2022 года Siemens из-за санкций потеряла 0,6 млрд евро, заявил корреспонденту ИА REGNUMдоцент кафедры информатики, к. э. н РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Электровоз Siemens

«На российском рынке компания имела присутствие практически во всех направлениях и штатных сотрудников более 3000 человек.

Наиболее известна компания медтехникой (цифровые и магнитные томографы, аппаратов радионуклидной диагностики, МРТ, кассы Siemens-Nixdorf в гипермаркетах и, конечно, же поездами Сапсан и Ласточка, грузовые магистральные электровозы «Синара» и «Гранит».

На заводе ООО «Уральские локомотивы» по лицензии Siemens на начало 2022 года выпущено порядка 260 поездов разных комплектаций. На российских ГЭС и ТЭС имеются турбины контроллеры Siemens.

Естественно, что полноценного разрыва не будет. Сразу исключить полное сотрудничество сложно ведь есть ряд проектов из которых выходить сложно по многим соображениям.

Для Siemens российский рынок был ключевым, и оставлять все наработки по российскому рынку за более чем столетнюю дружбу приходится только под давлением серьезных внешних высокопоставленных лиц.

Компании придется объяснить, в какой форме будет продолжаться сервис и обслуживанию, ремонт и т.д. после ухода. Перестройку ключевых процессов российскими компании сделать можно в течение 5-6 лет.

В свое время из-за Siemens зарубили проект скоростного поезда ЭР-200, но требовал существенной доработки. Есть проект серии ЭГЭ2Тв (проект «Иволга-3.0»). В Минтрансе нарисовали проект «комплексной программы развития авиатранспортной отрасли РФ до 2030 года». «РАО ЕЭС» по мимо Siemens имеет много партнеров — это и Mitsubishi, Kawasaki и других.

В России идет процесс по запуску серийного производства газотурбинного двигателя нового поколения — ГТД-110М с объемом выпуска 80 штук до 2030 года. Программа модернизации и реконструкции российских ТЭЦ идет уже более пяти лет.

Начиная с 2000 года за счет использования схемы локализации и освоения компетенций, идут поставки турбин по техническим характеристикам не уступающие европейским.

Да, у паро-водяных теплообменников очень сложная физика. Там пар конденсируется, поэтому при проектировании паро-водяного ИТП в качестве ГИПа и исполнителя АТМ и ЭМ часто используют спецоборудование — конденсатоотводчики, вентиля, сепараторы, особые контроллеры, станцию перекачки конденсата и т.д.

Алгоритм работы аппаратов и приборов только от Сименс не всегда годились и были рекомендации использовать оборудование более универсального использования. Некоторые решения АСУ реализованы на Siemens и profibus.

Тут придется отказываться от этой технологии. У НИЛ-АП есть слотовый контроллер, у Прософт линейка Regul, есть ПЛК фирмы Элеси. Еще есть линейка контроллеров REGUL x00.

Контроллеры Regul полностью разработаны и производятся в г. Екатеринбурге. ТЕКОН МФК1500. Epsilon LD (среда разработки прикладного ПО + конфигуратор) действительно написана на основе CoDeSys v3.

Контроллеры R600/R500 поддерживают различные схемы резервирования и предназначены для построения РСУ больших технологических объектов. Все больше используют RTU/PLC Delta As300 вместо Siemens Et200.

Уже давно Газпром переходит на Текон, РусГидро на Прософт. Наибольшим успехом пользуется продукция ОВЕН, TREI (Пенза), RealLab, Прософт-Системы REGUL R500, R500S, Южная Корея CREVIS, Segnetics, КОНТАР (Московский завод тепловой автоматики), Weintek, конечно, есть панели с Codesys.

Правительство имеет четкий план мероприятий по развитию собственной линии разработки и импортозамещения в ряде критических областей с задачей создания собственных технологических гигантов.

Думаю здесь отлично подойдут Московская область с высокой концентрацией высококвалифицированных кадров и развитая инфраструктура.

Приборостроение и наладку необходимых расходных материалов и обеспечение сервисного обслуживания для производимой продукции можно разместить в малых городах центрального региона и Поволжья.

Есть смысл организовать группы задач по уровням, по времени исполнения, объему работ, и кто и в каких регионах России с ними справится», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, немецкий концерн Siemens принял решение провести упорядоченный процесс сворачивания промышленной деятельности в России.

Читайте также: Siemens прекращает деятельность в России