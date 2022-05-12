Рязань, , 15:19 — REGNUM Исполняющим обязанности ректора Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина 12 мая назначен Олег Сулица, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минобрнауки.

Олег Сулица https://www.ryazangov.ru

Временный руководитель в 2004 году с отличием окончил РГУ, работал учителем английского языка в средней школе. С 2009 года Олег Сулица занимал различные должности в вузе, защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата филологических наук. Перед назначением на должность и. о. ректора он работал в должности проректора по международному сотрудничеству и инновационной деятельности РГУ.

Срок полномочий прежнего руководителя вуза Андрея Минаева истёк 11 мая.