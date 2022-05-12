Варшава, 12 мая, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Почтовую марку с портретом украинского лидера Владимира Зеленского выпустили в Польше. Об этом 12 мая сообщил автор марки — депутат совета Кракова Лукаш Вантух на своей странице в одной из соцсетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

На марке на синем фоне изображено лицо Зеленского желтого цвета и написан лозунг украинских нацистов: «Слава Украине» на украинском и польском языках.

Отмечается, что комплект из девяти марок будет стоить 4500 польских злотых (около $1019) и сбор от их продажи пойдет на поддержку киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики обстреляли населенный пункт Гольмовский и Куйбышевский район Донецка.