Хилок, Забайкальский край, 12 мая, 2022, 17:54 — ИА Регнум. В забайкальском городе Хилок, благодаря нацпроекту нацпроекта «Экология», уже к осени 2022 года завершится реконструкция очистных сооружений для многоступенчантой очистки хозяйственных вод перед сбросом в реку Хилок, которая поставляет озеру Байкал приблизительно половину годового притока воды. Подробности о реализации федерального проекта «Сохранение озера Байкал» сообщили в министерстве строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

«Очистные сооружения — это целый комплекс. Он включает в себя канализационно-насосную станцию, проходную, отстойники, станцию хозбытового назначения и другие объекты. Подрядчик ведет работы параллельно по всем точкам.

Общее управление будет сосредоточено в административном корпусе с оборудованием для очистки воды, операторской, кабинетами технолога и заведующего лабораторией. Само здание практически готово, там заканчивают внутреннюю отделку и монтируют электрику. Для бесперебойной работы очистных установили дизельный генератор», — рассказали специалисты регионального минстроя.

После завершения реконструкции хозяйственные воды будут проходить несколько степеней очистки: предварительную, механическую и биологическую. А перед выпуском в реку Хилок — обеззараживаться ультрафиолетом. Производительность нового комплекса оборудования составит 1500 кубометров воды в сутки.

Напомним, что река Хилок — это правый приток реки Селенги, которая, в свою очередь, поставляет озеру Байкал приблизительно половину годового притока воды.

В марте 2022 года в Лимнологическом институте СО РАН (Иркутск) 10 марта состоялась презентация Центра интерактивного мониторинга Байкальской природной территории и озера Байкал.

«Можно следить за пульсом Байкала, за изменением окружающей среды в режиме реального времени, сейчас мы стоим на пороге, когда требуется пересмотр нового технологического уклада за наблюдениями на Байкале и Байкальской природной территории», — сказал директор ЛИН СО РАН доктор геолого-минералогических наукАндрей Федотов. Его слова цитирует пресс-группа Иркутского филиала СО РАН.

Отслеживание качества воздуха особенно актуально в свете обсуждения карбоновых полигонов и углеродного следа.

«В настоящее время является актуальным перевод ведения экологического мониторинга БПТ и озера Байкал на новый технологический уклад: цифровую трансформацию, допускающую возможность совместного использования информационно-вычислительных и сетевых ресурсов. Это связанно с развитием цифровых технологий, увеличением мощностей вычислительных кластеров, внедрением сетей 5G, 6G, интернета вещей. Работы, проведенные сотрудниками ЛИН СО РАН, еще раз продемонстрировали продвижение в данном направлении», — прокомментировал директор Иркутского филиала Сибирского отделения РАН и Института динамики систем и теории управления им. В. М. Матросова СО РАН академикИгорь Бычков.

Напомним, в рамках нацпроекта «Экология» в Забайкалье также строят очистные сооружения в поселке Жипхеген Хилокского и Тарбагатай Петровск-Забайкальского районов.

Национальные проекты России утвердил своим указом в 2018 году президент страныВладимир Путин. Их цель — обеспечить социально-экономическое развитие государства, повысить уровень жизни людей, создать условия для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

Забота о Байкале стала отдельным направлением нацпроекта. В рамках него модернизируют и построят новые сооружения для очистки сточных вод, планируется значительное сокращение загрязненных территорий вблизи озера.