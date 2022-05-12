Ярославль, 12 мая, 2022, 15:19 — ИА Регнум. В Ярославе в Красноперекопском районе может появиться асфальтовый завод. Об этом на заседании комиссии муниципалитета по экономике и развитию города рассказал главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов.

City-yaroslavl.ru Асфальтовый завод в Ярославле

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Ярославле может появиться новый технопарк в рамках инвестиционного проекта «Технопарк Перовский» в переулке Софьи Перовской. В связи с этим необходимо внести изменения в правила землепользования и застройки города. Публичные слушания по вопросу состоятся 17 мая.

12 мая подробности будущего проекта Артём Цымбалов сообщил депутатам.

«Планируется, что вновь образованный земельный участок с видом разрешённого использования «строительная промышленность» будет предоставлен для реализации инвестиционного проекта строительства нового производственного объекта в соответствии с законом Ярославской области 14-З. Рассматривая территория находится в муниципальной собственности, указанные в проекте изменения не нарушают прав третьих лиц. Вся окружающая территория в городе и примыкающая к городской черте расположена в производственной зоне. Ближайшая жилая зона расположена на расстоянии одного километра. Привлечение инвестиций, путём создания благоприятных условий для строительства новых производственных объектов, новые рабочие места, ведение производственной деятельности в составе технопарков, является важным направлением деятельности органов государственной власти и местного самоуправления», — объяснил чиновник суть изменений.

Председатель муниципалитета Артур Ефремов уточнил, в чём состоит цель создания технопарка. В ответ архитектор сообщил ему о планах строительства асфальтобетонного завода. На что депутат резонно попросил уточнить, учтена ли в проекте «роза ветров», поскольку завод будет расположен всего в километре от жилой зоны.

«В этом случае роза ветров и всё, что с этим связано, анализировалось? Чтобы, не дай бог, мы понимаем, асфальтобетонный завод — это всегда достаточно высокий уровень запахов. Буквально два года назад муниципалитет рассматривал обращение за Волгой, также, с одной стороны все зоны были учтены, с другой стороны жители очень сильно беспокоились о запахах, которые в конечном итоге вдоль Волги разносили», — привёл пример Артур Ефремов.

Артём Цымбалов заявил, что этим должен заняться инвестор.

«Мы считаем, что необходимо выполнять инвестору подобный анализ. Мы же работаем в соответствии с санитарными требованиями, которые устанавливают необходимые и достаточные, с запасом, зоны размещения объектов», — подчеркнул чиновник.

В завершение председатель муниципалитета ещё раз отметил, что вопрос необходимо проработать, а также пригласить представителя инвестора пообщаться с депутатами при вынесении вопроса на комиссию.