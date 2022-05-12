Стокгольм, 12 мая, 2022, 15:16 — ИА Регнум. 12 мая гостем студии телеканала SVT стала лидер «Левых» Нуши Дадгостар. Ее запланированное появление в прямом эфире оказалось как нельзя кстати, потому что ее партия выступает резко против вступления Швеции в НАТО и продолжает, как выяснилось, отстаивать эту позицию даже после решения Финляндии о вступлении в альянс. Впоследствии интервью с Дадгостар в той же студии прокомментировала политический обозреватель Элизабет Мармоштейн.

Швеция

«Всё, обратного пути нет. Нуши Дадгостар сейчас является лидером партии, которая больше всех выступает против членства Швеции в НАТО», — анализирует интервью Марморштейн.

«А если Швеция постепенно войдет в НАТО, будет ли она и ее партия требовать выхода из состава НАТО?» — спросил ведущий.

«Я так не думаю. Полагаю, что «Левые» будут вынуждены смириться с этим фактом, если же Швеция войдет в НАТО, но они все равно будут настаивать на том, чтобы Швеция проводила независимую политику», — ответила журналистка.