Санкт-Петербург, 12 мая, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Строительная компания «Группа ЛСР» прокомментировала прошедшую акцию жителей Васильевского острова против застройки северного намыва острова жилым комплексом. Представители компании назвали протестующих нарушителями закона, отмечает издание 78.ru.

Материалы заседания градостроительного совета Санкт-Петербурга Проект жилого комплекса «Группы ЛСР» на северной части намывных территорий Невской губы Финского залива западнее Васильевского острова

Жители Васильевского острова вышли на акцию протеста с лозунгом «Остров наш — да будет пляж!». Они выступают против создания северного намыва в районе мелководного побережья Невской губы в Василеостровском районе Северной столицы, жалуются на шум от строительных работы и другие неудобства.

В строительной компании заявили, что работы имеют законное основание, а вот протестующие вмешиваются в их ход радикальным образом. Отметим, что местные жители перегородили путь для нескольких грузовиков.

«Сами участники вчерашней протестной акции его (закон, — прим. ред.) соблюдать не хотят, радикальным образом вмешиваясь в легальную деятельность девелопера на указанном участке, в том числе занимаются порчей имущества, — заявили в «Группе ЛСР». — Настоящими нарушителями в данной ситуации являются сами демонстранты».

Напомним, что архитекторы на градостроительном совете Петербурга представили проект жилого комплекса «Группы ЛСР» на намыве, на его территории смогу поселиться порядка 30 тыс. человек.